Это дорогостоящий процесс, а экологические последствия очень серьезные, сообщил глава региона Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что считает идею обеспечить регион водой с помощью опреснения воды Азовского моря чрезвычайно дорогостоящей и сложно реализуемой.

"Продолжилась работа над анализом альтернативных источников. К сожалению, в большей степени это мифы, которые в сетях вбрасываются нашими оппонентами. Мы это фиксируем, но потом это подхватывается людьми по понятным причинам. Различного рода вариации по более простому, казалось бы, пути в плане фильтрации воды из Азовского моря. Но не учитывается, что это дорогостоящий процесс. Что экологические последствия очень серьезные", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК, разместив видеозапись в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также нужно учитывать сложность доставки воды из Азовского моря в Донецко-Макеевскую агломерацию. "Сама переброска - это дорогостоящий проект, который сейчас продолжает обсуждаться, но это задача и решение [должны быть] федерального уровня", - подчеркнул глава региона.

Еще один "миф", рассказал Пушилин, это существование неких дополнительных резервуаров вокруг городов ДНР, в том числе Авдеевки.

"Росгеология и технические возможности, которые есть, позволяют полностью оценивать ситуацию. Если бы был найден какой-то достаточный источник воды, который возможно применить, он уже был бы реализован", - отметил он, дополнив, что власти ДНР вместе с федеральным центром делают все необходимое, чтобы обеспечить жителей водой как можно скорее.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.