Сложнее всего - после 57 лет, сообщил вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса Амир Сараков

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Соискателям в возрасте от 30 до 38 лет легче всего находить себе работу, а сложнее всего - после 57 лет. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков.

"Легче всего найти работу как раз в возрасте 30-38 лет. Средняя оценка нашего индекса - 5,2 балла. А сложнее всего трудоустроиться тем, кому 57-59 лет. Их оценка достигает 8,2 баллов", - сказал он.

При этом сегодня компании в сфере обслуживания все больше ориентированы на привлечение возрастного персонала. "Работа официантами, продавцами-консультантами, управляющими, администраторами, менеджерами торгового зала. Поэтому соискателям старше 50 лет, кто сегодня хочет найти для себя работу, мне кажется, стоит обратить внимание на эти сферы. Но при этом всегда востребованы профессионалы своего дела, даже с учетом длительного отсутствия в сфере в течение 5-10 лет. Они могут оказаться востребованными за счет того, что у них есть узкая специализация и знания, которых нет сегодня у молодых специалистов", - пояснил Сараков.

По его словам, молодежь значительно более требовательна к рабочему месту и социальному пакету, который предоставляет компания.