МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Забег "Садовое кольцо" вошел в Книгу рекордов России как самый массовый бесплатный старт - 11 тыс. из 30 тыс. участников соревновались на время в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"В Москве впервые прошел забег "Садовое кольцо". В нем приняли участие более 30 тыс. человек. Мероприятие организовано столичным департаментом транспорта в рамках проекта "Лето в Москве". Сегодня Садовое кольцо впервые превратилось в единый непрерывный беговой маршрут - это 16 км дистанции в центре столицы. Событие вошло в Книгу рекордов России как самый массовый бесплатный старт 11 тыс. участников, которые соревновались на время", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на Зубовской площади весь день работал фестивальный городок с интерактивными площадками от партнеров. На самом маршруте участников поддерживали артисты и аниматоры.

"Дистанции были для всех уровней подготовки - 500 м для детей и 3, 5, 10 или 16 км для взрослых. Каждый мог выбрать соревновательный (с фиксацией времени) или любительский (без фиксации) формат. Победителей и призеров каждой дистанции соревновательной части наградили подарками и кубками. Абсолютные чемпионы 16 км получили главный приз", - заключили в пресс-службе.