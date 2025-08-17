Он будет располагаться на базе единственного регионального специализированного психоневрологического диспансера, сообщили в Минздраве республики

НАЛЬЧИК, 17 августа. /ТАСС/. Центр ментального здоровья детей создадут в Кабардино-Балкарии (КБР) на базе единственного регионального специализированного психоневрологического диспансера, где начался капитальный ремонт, сообщили в Минздраве КБР.

"В настоящее время на стадии завершения демонтажные работы, после чего строители приступят к установке новой кровли, замене линий тепло-, водо- и электроснабжения, затем проведут отделочные работы. Новая планировка помещений будет соответствовать принципам новой модели медицинской организации. После ремонта в обновленном здании будет размещен Центр ментального здоровья детей", - пояснили в ведомстве.

На эти цели по распоряжению главы КБР Казбека Кокова из республиканского бюджета выделено свыше 82 млн рублей. Капитальный ремонт ведется в корпусе, где расположены детские отделения. Общая площадь здания составляет 2 тыс. кв. м. Ремонтные работы планируется завершить в течение двух лет.

Республиканский психоневрологический диспансер в Нальчике состоит из пяти лечебных корпусов. Они были построены в 70-х годах прошлого века. Полного капитального ремонта здесь никогда не было.