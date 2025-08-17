Руководство следит за ситуацией и держит ее на контроле, сообщили в пресс-службе клуба

ТЮМЕНЬ, 17 августа. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Тюмень" оплатило все возможные расходы на лекарства и будущее восстановление футболистам, попавшим в ДТП в Тюкалинском районе Омской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

ДТП с участием автобуса, перевозившего футбольную команду, и легкового автомобиля BMW произошло днем 15 августа в Тюкалинском районе Омской области на 505-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск. По данным ГУ МВД по Омской области, в результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю BMW и пассажиру автобуса. Один из 18-летних игроков был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, остальные получили ушибы и резаные раны, которые не угрожают их жизни.

"ФК "Тюмень" официально заявляет, что игроки обеспечены квалифицированной медицинской помощью. Также оплачены все возможные расходы на лекарства и будущее восстановление футболистов", - приводится в сообщении цитата пресс-службы клуба.

Как поясняется, ФК "Тюмень" следит за ситуацией и держит ее на контроле. "Мы моментально реагируем на вновь появляющиеся запросы и ни при каких обстоятельствах не бросим своих ребят, попавших в беду. Благодарим всех за поддержку", - говорится в сообщении клуба.

По данным пресс-службы омской прокуратуры, водитель автобуса не выдержал дистанцию и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении легковым автомобилем, который, в свою очередь, въехал во впереди едущий грузовой автомобиль. После этого автобус потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом. Далее в аварии принял участие еще один грузовой автомобиль.

Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова уточнила ТАСС, что в автобусе находились порядка 20 человек - футболисты в возрасте около 19 лет и сопровождающие. Все, кто не пострадал в ДТП, были доставлены в райцентр.