Ограничения сохраняются на Зубовской улице, Большой Пироговской улице, а также в проезде Девичьего Поля

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Движение транспорта по Садовому кольцу восстановлено после ограничений в связи с забегом "Садовое кольцо". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по Садовому кольцу восстановлено", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, до 07:00 мск 18 августа сохраняются ограничения на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы), а также в проезде Девичьего Поля. Также на данных участках временно запрещена парковка до окончания мероприятия.