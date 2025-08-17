За уклонение предусмотрен штраф примерно от 32 тыс. до порядка 49 тыс. рублей, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Кировоградский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) обязал учебные заведения в течение недели передавать списки выпускниц-медиков и фармацевтов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Кировоградский ТЦК обязал учебные заведения передавать списки выпускниц-медиков и фармацевтов. Это нужно сделать в течение 7 дней после выпуска, после чего данные сразу попадут в Единый государственный реестр призывников", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что девушки должны явиться в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии в течение 60 дней после завершения обучения. За уклонение, отметил собеседник, предусмотрен штраф от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (примерно от 32 тыс. до порядка 49 тыс. рублей).