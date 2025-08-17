В Нарьян-Маре открыли памятник советскому полярному летчику Михаилу Водопьянову

На открытие из Москвы прилетела внучка его внучка Мария Водопьянова, сообщила врио главы Ненецкого автономного округа Ирина Гехт

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Памятник знаменитому полярному советскому летчику Михаилу Водопьянову открыли в Нарьян-Маре, написала в своем Telegram-канале врио главы Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. На открытие прилетела его внучка Мария Водопьянова.

"В День воздушного флота России на Аллее полярных летчиков в Старом аэропорту открыли памятник советскому летчику Михаилу Васильевичу Водопьянову. На открытие памятника из Москвы прилетела внучка летчика - Мария Юрьевна Водопьянова. Она бережно хранит память о герое, биография которого впечатляет", - написала Гехт.

В 1934 году летчики, спасшие с льдины участников экспедиции на "Челюскине", среди которых был Водопьянов, стали первыми Героями Советского Союза. В судьбе авиатора было две войны. Он совершал боевые вылеты во время советско-финских сражений 1939-1940 годов в должности командира тяжелого бомбардировщика ТБ-3. В Великую Отечественную войну Водопьянов был командиром 81-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии.

"Но все-таки именно покорение Арктики стало делом всей жизни Михаила Васильевича. Он участвовал во многих экспедициях и первым в мире совершил посадку на лед на Северном полюсе, применив тормозной парашют. В те времена любой перелет в столь суровых условиях был подвигом. Вот и сейчас к Русскому Северу приковано особое внимание, он становится центром принятия стратегически важных для всей страны решений. Верю, что достижения полярных летчиков получат достойное продолжение в нашем крае", - добавила Гехт.

Михаил Водопьянов (1899-1980) - советский летчик, генерал-майор авиации, шестой человек, получивший звание Героя Советского Союза. В феврале 1933 года при перелете из Москвы в Петропавловск-Камчатский потерпел аварию недалеко от озера Байкал, получил множественные переломы и сотрясение мозга. Из-за травм Водопьянову запретили участвовать в операции по спасению экипажа и пассажиров парохода "Челюскин" в Беринговом проливе. Однако летчик настоял на своем участии и за три перелета вывез десять человек. Весной 1937 года отряд Водопьянова впервые в мире доставил научную станцию в Арктику, совершив посадку на плавучую льдину в районе Северного полюса.