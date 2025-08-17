Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал граждан доверять только проверенным источникам информации

БЕЛГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Жителей Белгородской области предупредили о распространении в социальных сетях и мессенджерах ложных сообщений от имени руководителей муниципалитетов и министров. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Дорогие друзья, в эти сложные дни для Белгорода и всего региона в социальных сетях и мессенджерах распространяются фейки от лица руководителей муниципалитетов и министров. Это обман", - написал он.

Гладков призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации.