Мэр Мариуполя рассказал, как решат проблему с дефицитом воды в городе

Для переброски воды из Павлопольского в Старокрымское водохранилище построят трубопровод, сообщил Антон Кольцов

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Строительство трубопровода для переброски воды из Павлопольского в Старокрымское водохранилище полностью решит проблему с дефицитом в Мариуполе. Запуск запланирован на первый квартал 2026 года, рассказал глава города Антон Кольцов.

"Объем переброски воды из Павлопольского водохранилища в Старокрымское позволит полностью закрыть проблему по городу Мариуполю. Поскольку дебета Старокрымского водохранилища на сегодняшний день не хватает. Планируется, что пусконаладочные работы будут проводиться в начале следующего года. Рассчитываем на то, что в первом квартале 2026-го года проблема будет полностью решена", - сказал Кольцов на видео в своем Telegram-канале.

По его словам, строительство водовода находится на контроле республиканской и федеральной власти. Кольцов пояснил, что Старокрымское водохранилище является основным источником водоснабжения Мариуполя. Его уровень ощутимо упал и продолжает снижаться. Поэтому в настоящее время вода в городе подается раз в два дня.

Кольцов акцентировал, что несмотря на график, сети полностью не опустошают, поскольку иначе система не успевала бы заполняться. Кроме того, это привело бы к увеличению аварий из-за изношенности сетей. "Вода в сетях остается, что обеспечивает наличие воды на нулевом уровне, на уровне первых и даже вторых этажей вне графика подачи", - отметил Кольцов.

Мэр добавил, что в районы, куда вода не доходит, установили более 30 резервуаров. Есть и резервные, их будут расставлять по мере необходимости.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.