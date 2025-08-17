Для этого в каждом учебном учреждении установят резервуары и насосы, сообщил мэр города Антон Кольцов

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Школы и детские сады Мариуполя в новом учебном году будут обеспечены водой в соответствии с санитарными нормами. Для этого установят резервуары и насосы, сообщил мэр города Антон Кольцов.

"Однозначно, будут обеспечены [водой] детские сады и школы, учреждения культуры и спорта. Мы закупаем свои емкости. 120 штук. Еще столько же нам уже поставил шеф-регион Санкт-Петербург. В каждом учебном учреждении, это и школа, и детский сад, по две емкости мы устанавливаем, подкачивающие насосы. То есть мы обеспечим проточную воду. Требования есть по проточной воде в этих образовательных учреждениях", - сказал Кольцов на видео в своем Telegram-канале.

Он заверил, что необходимый санитарно-гигиенический режим будет обеспечен. А дети получат горячее питание.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса. Так, для обеспечения Мариуполя строят трубопровод по переброске воды из Павлопольского в Старокрымское водохранилище, что позволит полностью решить проблему для города.