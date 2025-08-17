В частности, предлагается включить в состав расходов, учитываемых при применении упрощенной системы налогообложения, затраты компаний и организаций на благотворительную помощь участникам спецоперации и мирным жителям, пострадавшим в зоне боевых действий

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении перечня расходов, учитываемых при применении упрощенной системы налогообложения (УСН), на благотворительную помощь участникам специальной военной операции и гражданам, пострадавшим от военных действий. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 346.16 части 2 Налогового кодекса РФ. Так, предлагается включить в состав расходов, учитываемых при применении УСН, затраты компаний и организаций, направленные на благотворительную помощь участникам спецоперации и гражданским лицам, пострадавшим в зоне боевых действий. К таким расходам могут относиться денежные средства или имущество, а также затраты, связанные с их приобретением и передачей в рамках благотворительности.

Как пояснил ТАСС Нилов, с начала спецоперации "неравнодушные россияне оказывают всевозможную поддержку фронту". "Лекарства и продукты, одежда и техника - сотни разнообразных гуманитарных грузов собираются частными лицами и компаниями. Последним, к сожалению, за свои благие дела приходится платить дважды: сначала за приобретение и транспортировку гумпомощи, потом - в налоговую. Для большого бизнеса это не проблема, а вот для субъектов малого предпринимательства крайне накладно", - сказал он.

"Меценатству нужны дополнительные нормативные рычаги, а небольшим компаниям и ИП - ощутимый стимул", - отметил депутат.