Президент отметил, что Русское географическое общество стало родоначальником "заповедного дела и природоохраны, всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных" в стране

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) со 180-летием. В своем видеообращении глава государства отметил колоссальный вклад этой - одной из старейших в России - организации в лидерство страны в самых разных областях.

"Вклад этой легендарной организации в развитие и укрепление Государства Российского, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства, безо всякого преувеличения, огромен, - заметил президент. - Россия стала одним из лидеров в таких сферах, как рачительное, сбалансированное освоение и использование природных богатств, формирование глобальных транспортных маршрутов".

Путин отметил, что РГО стало родоначальником в России "заповедного дела и природоохраны, всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных". А все человечество благодаря героическим экспедициям русских географов получило уникальные знания в самых разных сферах о самых разных регионах.

И сегодня, подчеркнул глава государства, Русское географическое общество "многое делает для развития международного гуманитарного сотрудничества, укрепления доверия между народами", а также, как и прежде, "организует важные, интересные экспедиции, реализует просветительские и выставочные проекты".

"Хотел бы выразить признательность всем, кто преданно служит науке о Земле, занимается изучением и сохранением уникальной природы России, богатейшего культурно-исторического наследия нашей многонациональной страны, ее самобытных традиций, - нашим ученым и волонтерам, исследователям и путешественникам, краеведам, этнографам, поисковикам", - обратился с поздравлением президент РФ и поблагодарил попечительский и медиасовет РГО за помощь "тысячам граждан России воплотить в жизнь свои мечты, реализовать себя в творчестве и науке".

Русское географическое общество - одно из старейших в мире, было основано 18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 года, когда император Николай I утвердил первый - временный - устав РГО, предложенный учредителями. Среди них были мореплаватели Федор Литке, Иван Крузенштерн, Фердинанд Врангель, лингвист Владимир Даль, князь Владимир Одоевский и другие - всего 17 человек. И сегодня РГО объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей - всех, кто стремится узнать новое о России, кто готов помочь сохранить ее природные богатства.