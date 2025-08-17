Участники митинга в Тель-Авиве требуют освобождения заложников

Организаторы акции оценивают количество ее участников в 500 тыс. человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /ТАСС/. Десятки тысяч израильтян вышли на массовый митинг в центре Тель-Авива, требуя от правительства Израиля заключения соглашения об освобождении заложников. Такие оценки приводят телеканал N12 и портал Ynet.

Организаторы акции в Тель-Авиве оценивают количество ее участников в 500 тыс. человек, полиция своих данных не приводила, отмечает газета The Times of Israel. По информации издания, в течение дня 17 августа в различных акциях в поддержку заложников и против расширения военной операции в секторе Газа приняли участие до 1 млн израильтян. Массовая демонстрация в Тель-Авиве стала завершением однодневной "народной забастовки", которая проводилась 17 августа объединениями родственников похищенных.

По данным Ynet, в течение дня израильские полицейские арестовали 38 человек за нарушение общественного порядка в ходе различных массовых акций, проходивших по всему Израилю. Полицейская пресс-служба подтвердила, что 25 участников беспорядков арестованы по всей стране. В частности, по данным ведомства, в Тель-Авиве днем 17 августа было сделано 11 арестов "в связи с незаконными демонстрациями", в ходе которых "протестующие перекрывали движение в нескольких местах" на шоссе Аялон и улице Бегин в центре города. По информации гостелерадиокомпании Kan, участники акций протеста также "периодически блокировали" движение по шоссе 1, 34 и 443.

"Народная забастовка", объявленная объединениями родственников похищенных, началась 17 августа в 06:29 (совпадает с мск) - по времени начала атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года, сопровождавшейся убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.