Очередь на подходах к Крымскому мосту сократилась до 505 машин

Время ожидания составляет около двух часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Более 500 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 505 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении. Уточняется, что со стороны Керчи очередь отсутствует.

Так, в 17 августа днем количество транспорта на подходах к Крымскому мосту колебалось от 1 500 до 1 800 автомобилей. К 21:00 мск их число сократилось до 1 015 машин.