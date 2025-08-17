Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина напомнила, что любая предпринимательская деятельность на участках СНТ не допускается

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Поправки в закон о садоводстве, вступающие в силу с 1 сентября, носят уточняющий характер и не содержат новых запретов, так как ведение бизнеса на дачном участке и ранее было незаконным. Об этом ТАСС рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия").

Таким образом она прокомментировала публикации о том, что с 1 сентября дачникам запретят зарабатывать на своих участках, в том числе открывать хостелы, автосервисы, торговые точки и так далее.

По словам Оглоблиной, "любая предпринимательская деятельность на садовых и огородных участках уже была запрещена с 1 января 2019 года - с момента вступления в силу действующего закона", который так и называется - "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд".

"Изменения, вступающие 1 сентября 2025 года, носят уточняющий характер и направлены на приведение закона в соответствие с Земельным, Градостроительным, Лесным кодексами и рядом федеральных законов", - пояснила парламентарий.

Куда жаловаться

Оглоблина при этом подчеркнула, что случаи незаконного использования участков в СНТ действительно встречаются, так как они имеют низкий земельный налог и используются бизнесом под гостиницы, склады, шиномонтаж, парковки, кафе и прочее. "Но любая предпринимательская деятельность на таких участках не допускается. Поэтому и практика такого использования считается незаконной", - еще раз подчеркнула депутат.

Она отметила, что к ней часто поступают жалобы от дачников на то, что рядом с ними размещаются коммерческие объекты и сильно ухудшают условия отдыха. К тому же такое незаконное использование земельных участков приводит к недоимке земельного налога в местный бюджет и другим налоговым нарушениям.

"Поэтому, если вы видите, что кто-то использует участки для предпринимательской деятельности, сначала нужно обратиться в правление товарищества, чтобы с нарушителем была проведена беседа, если не поможет, то написать заявление в Росреестр с описанием нарушения и указания кадастрового номера или в местную администрацию", - сказала депутат.

Торговля на общих участках

Она напомнила при этом, что для создания комфортных условий отдыха граждан в закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд были внесены изменения, которые позволяют на землях общего назначения в СНТ по решению общего собрания "осуществлять реализацию членами товарищества выращенной ими сельскохозяйственной продукции с возможностью возведения нестационарных торговых объектов".

Кроме того, участки общего назначения в садовых товариществах можно использовать для отдыха, занятий физкультурой и спортом, для охраны, а также для газо-, тепло-, электро- и водоснабжения, водоотведения и сбора мусора.