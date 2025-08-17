Социальные и коммунальные проблемы населения никто не решает, добавил собеседник агентства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Администрация Херсона, назначенная Киевом, давно покинула город и управляет им дистанционно из Николаева. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"В Херсоне местная власть, назначенная Киевом, давно покинула город и действует дистанционно из Николаева. Городская администрация фактически не работает на месте, а местные чиновники стараются демонстрировать активность через социальные сети и свои личные блоги", - сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что решением социальных и коммунальных проблем населения никто не занимается. "Люди просто брошены на произвол", - пояснил он.