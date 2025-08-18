Законопроектом также предлагается установить, что расходы на организацию присмотра за детьми в рамках продленки будут финансироваться за счет средств бюджета

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий органы государственной власти и местного самоуправления обеспечивать бесплатную работу продленок в российских школах с 1 по 9 классы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 66 закона "Об образовании в РФ". Так, предлагается обязать федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления создать условия для функционирования бесплатных продленок в государственных и муниципальных школах, где они выступают учредителями.

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что расходы на организацию присмотра и ухода за детьми в рамках продленки будут финансироваться исключительно за счет средств соответствующего бюджета. Взимание платы с родителей за такие услуги, согласно законопроекту, будет запрещено.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, действующее законодательство разрешает школам организовывать продленки, однако "не обязывает учредителей образовательных учреждений обеспечивать их надлежащими средствами". "Мы считаем, что группы продленного дня должны восстановиться в привычном для наших людей виде - то есть быть везде и бесплатно", - подчеркнул парламентарий.