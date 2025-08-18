МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Ощущаемая температура, которая отличается от фактической тем, что показывает воспринимаемую человеком, появилась в результате исследований и экспериментов по тому, как ощущается той или иной показатель воздуха. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Проводились эксперименты, как человек ощущает погоду. Оказывается, что люди определяют температуру не только по показанию термометра, но и по ветровому режиму, по режиму увлажнения. Если есть порыв северного ветра и высокая влажность, идет дождь, то при температуре, скажем, 15 градусов кажется, что температура ниже 10", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что при солнечной погоде ощущаемая температура не будет отличаться от фактической из-за отсутствия прочих погодных факторов.