МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мошенники стали убеждать россиян установить программы удаленного доступа к телефону и онлайн-банкингу под видом специального приложения якобы для ускорения процедуры записи к врачам. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Аферисты чаще всего связываются с потенциальными жертвами в мессенджере. Они называют имя и отчество, а также интересуются, сколько у человека уходит времени на запись к врачам. Если у человека есть претензии, они их выслушивают, а затем предлагают под предлогом ускорения процедуры записи установить на телефон специальное программное обеспечение для просмотра свободных талонов.

В дальнейшем, следуя инструкции злоумышленника, человек скачивает файл, который на самом деле оказывается программой удаленного доступа к телефону и онлайн-банкингу, через которую возможно похищать имеющиеся накопления.

В МВД в связи с распространением данной схемы призвали ни в коем случае не скачивать подозрительные приложения по просьбе неизвестных лиц и не сообщать информацию о своих финансах.