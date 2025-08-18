Он начнет работу 7 сентября, сообщили в пресс-службе краевого правительства

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Филиал Национального центра "Россия" в Приморском крае начнет работу во Владивостоке 7 сентября, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Филиал разместится в историческом здании на Спортивной набережной. Концепция гармонично объединяет природное богатство, культурное наследие и технологические достижения Приморья. Мероприятия начнутся 7 сентября в 16:00 (9:00 мск)", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили ТАСС, что в этот день гостей ждет насыщенная развлекательная и культурная программа: торжественное шествие, флешмобы и подарки.

"Филиал представит современную выставку, которая раскроет уникальные грани Приморского края: природу, историю, достижения, инвестиционные возможности. А современные технологии позволят гостям не только увидеть, но и полностью погрузиться в неповторимый колорит региона. Но главное - гости увидят все преимущества Приморья для жизни, работы, создания семьи, построения бизнеса здесь, в уникальном регионе России", - отметил губернатор Олег Кожемяко.

Национальный центр "Россия" под управлением автономной некоммерческой организации "Дирекция выставки достижения "Россия" располагается в Москве в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной. Он создан в целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия". По поручению президента РФ Владимира Путина до конца 2025 года в пяти субъектах РФ открываются филиалы Национального центра "Россия". Регионы были отобраны по итогам защиты проектов, в которой участвовало 15 субъектов. В Приморском филиале Национального центра "Россия" будет представлена интерактивная экспозиция региона, универмаг местных и других российских брендов, гастрономическая зона, коворкинг, а также площадки для деловых и культурных мероприятий.