При этом в ведомстве пояснили, что гражданин РФ может иметь двойное гражданство только в соответствии с федеральным законом или международным договором России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Гражданин России законодательно может приобретать гражданство еще нескольких стран, что не влечет прекращение российского гражданства. Об этом говорится в материалах миграционной службы МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

"Гражданин РФ может иметь двойное и второе (множественное) гражданство. Законодательство России не содержит ограничений в вопросе приобретения российским гражданином любого другого гражданства", - сказано в материалах.

В них подчеркивается, что приобретение гражданином РФ иного гражданства не влечет за собой прекращение российского гражданства. При этом в МВД пояснили, что гражданин РФ может иметь двойное гражданство только в соответствии с федеральным законом или международным договором России. Сейчас в РФ международные договоры о двойном гражданстве заключены с Таджикистаном, Абхазией и Южной Осетией.

"Правоотношения человека с двойным гражданством с государствами, гражданства которых он имеет, регулируются международными договорами о двойном гражданстве", - пояснили в миграционной службе.

Гражданин РФ, который имеет также гражданство государства, с которым у России нет международного договора о двойном гражданстве, рассматривается страной только как гражданин России. Такой гражданин должен сам урегулировать такие вопросы, как двойное налогообложение, прохождение военной службы и прочее, отметили в ведомстве.