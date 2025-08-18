Также в рамках памятных мероприятий запланированы выставка образцов вооружения и военной техники

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Военнослужащие, официальные лица, жители и гости Петропавловска-Камчатского возложили цветы к памятнику-обелиску воинам Советской Армии - освободителям Курильских островов в 1945 году в честь 80-летия с начала Курильской десантной операции. Об этом ТАСС сообщили в краевом правительстве.

"Ровно 80 лет назад из порта Петропавловска-Камчатского вышел Курильский десант, который поставил победную точку во Второй мировой войне. Сегодня мы чествуем всех героев, наших предков, всех тех, кто положил свою жизнь в этой героической операции, всех тех, кто вернулся домой и продолжил строить и развивать нашу Камчатку. Всех тех, кто сегодня является образцом для нынешних защитников Отечества. Курильский десант - это подвиг всей страны, подвиг всей Камчатки", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Кроме того, к собравшимся обратился командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев, который подчеркнул, что и сегодня камчатские морпехи с достоинством решают поставленные задачи.

Также в рамках памятных мероприятий на Камчатке запланированы выставка образцов вооружения и военной техники, мастер-класс по пошиву маскировочных сетей и изготовлению свечей, показ тематических кинофильмов. Мероприятия могут быть перенесены по погодным условиям - к берегам Камчатки подошел Охотоморский циклон.

18 августа 1945 года из Петропавловска-Камчатского началась военная десантная операция по освобождению Курильских островов, которая поставила победную точку во Второй мировой войне.