Эксперимент по легализации гостевых домов в индивидуальном жилье распространится в том числе на дачные участки, сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Эксперимент по легализации гостевых домов в индивидуальном жилье начнется 1 сентября и распространится в том числе на дачные участки. Об этом ТАСС рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ("Единая Россия").

"С 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года будет проводиться эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах, в том числе которые расположены на участках, предназначенных для ведения садоводства", - сказала парламентарий.

Она напомнила, что эксперимент пройдет в некоторых регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, на Алтае, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Дагестане, в Приморье, а также в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областях.

"При этом для возможности оказания такой услуги жилой дом должен пройти квалификацию гостевого дома и ему должен быть присвоен статус средства размещения "гостевой дом", после чего его вносят в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, - отметила Оглоблина. - Предоставление услуг гостевого дома в домах, которые не внесены в реестр классифицированных средств размещения, запрещается".

Депутат добавила, что с 2027 года возможно расширение практики предоставления услуг гостевых домов, "но при условии соблюдения установленных к ним требований".