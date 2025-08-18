В Хабаровске установят памятник в честь окончания Второй мировой войны

Он появится в краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты определили место в Хабаровске для установки памятника в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Объект появится в краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского, сообщил в Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин.

"Дорогие друзья! Вместе с Российским военно-историческим обществом (РВИО - прим. ТАСС) мы определили, где установим в Хабаровске памятник в честь Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это площадка в краевом парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского" - написал он.

Демешин пригласил скульпторов и архитекторов к разработке эскиза монумента. Губернатор отметил, что все подробности есть на сайте РВИО. Прием заявок будет окончен 1 сентября, а 30 сентября экспертная комиссия объявит победителей.

"Задумка мемориала - запечатлеть триумф проведенной советскими воинами Маньчжурской стратегической наступательной операции. При этом важным элементом памятника должен стать не только разгром Квантунской армии, но и освобождение оккупированных японцами территорий Северо-Восточного Китая и Северной Кореи", - подчеркнул глава региона.