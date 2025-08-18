В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 18 градусов

Атмосферное давление в столице составит около 741 мм ртутного столба

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Облачно, дождь и до 18 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 16 до 18 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 14 до плюс 19 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов.