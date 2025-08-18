Время ожидания составляет около четырех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. транспортных средств находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

К 04:00 мск в очереди со стороны Тамани находились 993 машины, со стороны полуострова очереди не было.

"На 6:00 [мск] в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 403 транспортных средства. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 98 транспортных средства", - сказано в сообщении.