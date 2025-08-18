"Фобос": минувшая ночь в Москве стала самой прохладной с начала августа

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила плюс 11 градусов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Прошедшая в Москве ночь оказалась самой прохладной с начала августа, минимальная температура составила плюс 11 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве минувшей ночью минимальная температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила плюс 11,0. Это самая прохладная ночь с начала текущего августа. В Тушино - плюс 10,9, в Строгино - плюс 11,3, в Бутово посвежело до плюс 9,8, на Балчуге плюс 13,4", - написал синоптик в Telegram-канале.

В Московской области "по-сентябрьски холодными" стали Михайловское (плюс 7,5), Талдом (плюс 7,6), Мелихово (плюс 7,7), Клин (плюс 8,0), Коломна (плюс 8,3) и Серпухов (плюс 8,7), отметил Тишковец.