ШУМШУ /Сахалинская область/, 18 августа. /ТАСС/. Историческая реконструкция боя Курильской десантной операции, которая была в августе 1945 года, прошла на острове Шумшу (Курилы, Сахалинская область), передает корреспондент ТАСС.

"Состоится военно-историческая реконструкция с кодовым названием "Штурм острова Шумшу". Будет показан подвиг майора Петра Шутова и его передового отряда десанта, который позволил первому эшелону Курильского десанта высадиться на остров. То есть они готовили плацдарм вместе с вот этими героями-чекистами, которые высадились заранее диверсионной группой", - сказал журналистам председатель координационного совета Общероссийского общественного движения "Клубы исторической реконструкции России" (Росрекон) Алексей Новиков.

В реконструкции принимают участие более 150 человек из разных регионов РФ. "Наши ребята полностью прошли маршрут отряда. Они испытывались в Камчатке, на боевом корабле. По-боевому высаживались, укрепились, создали лагерь", - пояснил он.

Реконструкция состоит из двух эпизодов. Первый - артобстрел береговой артиллерии Рабоче-Крестьянского Красного Флота с мыса Лопатка, тревога на японских позициях, высадка десанта с плашкоута, рывок десантников Шутова к первой линии береговой обороны японской армии. Для реализации задействуют десантный плашкоут с отделением морской пехоты Тихоокеанского флота в количестве 20 человек по форме и вооружению образца 1944 г. для реконструкции высадки передового десанта в воду. Также в реконструкции передового десанта участвуют 70 реконструкторов, вооруженные противотанковым ружьем Дегтярева, минометами, ручными пулеметами и стрелковым оружием, 50 реконструкторов в форме японской императорской армии.

Второй этап посвящен штурму первых двух линий обороны японской стороны, рукопашные схватки и ожесточенная перестрелка, артобстрел со стороны японской артиллерии захваченных позиций передовым отрядом десанта, штурм третьей линии обороны, пленение японских солдат, захват плацдарма для высадки первого эшелона Курильского десанта.

На время проведения исторической реконструкции воссоздан полевой лагерь Красной Армии в формате "живая история". Данный лагерь является площадкой проживания реконструкторов в максимально приближенных к событиям тех лет условиям, а также дополнительной интерактивной площадкой, наполненной историческим антуражем.

О Курильской десантной операции

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу - первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла пять дней и 23 августа завершилась успехом для СССР.