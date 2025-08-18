"Мир квартир": в Коми лучшая доходность от сдачи дома, наименьшая - в Ингушетии

При расчетах предполагалось, что дом будет сдаваться все 12 месяцев в году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Лучше всего частные жилые дома, сдаваемые в аренду, окупаются в Республике Коми - за 5,4 года под 18,6% годовых. Наименьшая доходность - в Республике Ингушетия - 2,7% годовых, а окупаются за 36,9 года, рассказали ТАСС специалисты федерального портала "Мир квартир".

"При расчетах предполагалось, что дом будет сдаваться все 12 месяцев в году. Самая большая доходность оказалась в республике Коми, где она составила 18,6%. Дом в этом регионе окупится всего за 5,4 года. Больше всего арендодателей разочаруют частные дома в Ингушетии - там они дают всего 2,7% годовых, а окупаются 36,9 года", - отмечается в материалах.

По данным специалистов, высокодоходным арендный бизнес с домами также окажется в Псковской (18,3% и 5,5 года), Архангельской (17,9% и 5,6 года), Липецкой (17,4% и 5,8 года), Новгородской (17% и 5,9 года) областях. Не следует питать иллюзий собственникам дач и коттеджей в Дагестане (3,4% и 29,5 года), Кабардино-Балкарии (4,8% и 20,7 года), Москве (5,1% и 19,7 года), Санкт-Петербурге (5,3% и 19 лет). В этих регионах дома окупаются арендой слишком долго из-за высоких цен на жилье, либо недвижимость нельзя сдать дорого.

В Московской области доходность составляет 6,6%, а окупаемость - 15,2 года. В Ленинградской - 9% и 11,2 года соответственно. В среднем по России индивидуальный жилой дом, который стоит 7,3 млн руб. и сдается за 59,7 тыс. рублей в месяц принесет доходность 9,8% годовых, а затраты на его покупку окупятся за 10,2 года.

По словам генерального директора "Мир квартир" Павла Луценко, в 2025 году по сравнению с 2024 годом доходность среднестатистического российского частного дома увеличилась на 2,4 процентных пункта (п. п.), а срок окупаемости - снизился на 3,2 года. "Москвичи теперь получают за свои дома на 1,3 п. п. больше, а ждут окупаемости средств на 6,7 года меньше. Жители Подмосковья, соответственно, - на 1,4 п. п. больше и на 3,9 года меньше", - подсчитал Луценко. Динамика связана с тем, что в среднем по РФ стоимость дома выросла всего на 2% за год, а его аренда - на 35%. В Москве коттеджи подешевели на 2%, в то время как сдаваться стали на 31% дороже. В Московской области цена покупки с прошлого лета упала на 4%, а стоимость аренды - возросла на 21%, заключил он.