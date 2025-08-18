SuperJob: новые кадры в РФ больше всего нужны в строительстве и промышленности

На второй строчке - сфера промышленности и производство, на третьей - транспорт и логистика, сообщил вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы Амир Сараков

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сфера строительства и недвижимости больше всего нуждается в новых сотрудниках, также высокий спрос на кадры зафиксирован в отраслях промышленности и транспорта. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков.

"Мы подготовили топ-10 отраслей с наиболее высоким спросом на кадры на российском рынке труда. На первом месте у нас все так же стремительно лидирует строительство, проектирование и недвижимость. То есть больше всего вакансий в 2025 году, начиная с марта, в этих сферах было размещено на нашем сайте", - сказал он.

На второй строчке по спросу - сфера промышленности и производство, на третьей - транспорт и логистика. "Традиционно после этого идет сфера IT, интернет-связь и телекоммуникации. Далее - сфера услуг, ремонта и сервисного обслуживания, медицина, фармацевтика, а также туризм, гостиницы и общественное питание", - отметил Сараков.