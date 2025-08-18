В центре Москвы с 20 августа перекроют ряд улиц

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Несколько улиц перекроют в центре Москвы с 20 августа по 1 сентября в связи с проведением Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.
"Проезд будет запрещен с 22:00 [мск] 20 августа до 08:00 [мск] 1 сентября на участке улицы Ильинки от Новой до Красной площади, а также от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади", - говорится в публикации.
Кроме того, с 00:01 мск 20 августа до окончания фестиваля на участках перекрытий нельзя будет парковаться.
XVII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади в Москве. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.