"Авито Услуги": среди россиян вырос интерес к "оживлению" фото с помощью ИИ

Стоимость таких услуг упала на 20%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россияне стали на 28% больше интересоваться "оживлением" статичных фотографий с помощью ИИ-алгоритмов. Вслед за спросом увеличилось и предложение, а стоимость услуг упала на 20%, сообщили ТАСС в "Авито Услугах".

В "Авито" сравнивали июль с июнем, когда превращение картинок в анимации стало трендом. Уже в июле спрос вырос на 28%, предложение (от специалистов и онлайн-сервисов) - на 52%, средняя цена услуги "оживления" составила 400 рублей, упав на 20% по отношению к июню.

Специалисты напоминают, как в таком случае работают алгоритмы: ИИ анализирует картинку, захватывает ключевые точки на лице и на теле, а далее дорисовывает промежуточные кадры, которые были бы схожи с естественными движениями людей. В случае с наложением музыкальной дорожки ИИ синхронизирует анимацию с ритмом. В итоге создается эффект "оживания" человека на фото.