МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Необоснованное увольнение, а также отказ в приеме на работу без уважительных причин лиц, которым до выхода на пенсию, в том числе до досрочного, осталось пять и менее лет, грозит работодателю штрафом до 200 тыс. рублей или до 360 часов обязательных работ. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если предпенсионера необоснованно уволят, то работодателя привлекут к ответственности (ст. 144.1 УК РФ). За необоснованное увольнение предпенсионера должностное лицо работодателя могут привлечь к уголовной ответственности: это штраф до 200 тыс. рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев; либо обязательные работы до 360 часов", - сказал Машаров, уточнив, что такое же наказание предусмотрено, если отказать предпенсионеру в приеме на работу без уважительных причин. Отвечать в суде придется, если сотрудника уволили или не берут на работу именно из-за возраста.

Машаров также отметил, что у предпенсионеров есть ряд льгот, которыми они могут воспользоваться по своему желанию. "Это два дня в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка, выход на пенсию на два года раньше по предложению службы занятости", - напомнил Машаров.

Кроме того, отметил он, предпенсионеры имеют право на повышенное пособие по безработице, а также на бесплатное профобучение. Машаров подчеркнул, что предпенсионеры имеют налоговые льготы, то есть могут не уплачивать налог на имущество физических лиц. "Льгота распространяется на одну квартиру, часть квартиры или комнату, один жилой дом или часть жилого дома, одну творческую мастерскую, одну хозяйственную постройку до 50 кв. м, гараж или машино-место, шесть соток земли", - сказал Машаров.

Он напомнил, что в России с 2019 по 2028 годы действует постепенный переход на новые возрастные границы для выхода на пенсию. По итогам пенсионной реформы возраст выхода на пенсию для женщин повышен до 60 лет, а для мужчин до 65 лет. "Отмечу, что в 2025 году большинство граждан не могут оформить страховую пенсию (пенсию по возрасту). Это связано с переходным периодом пенсионной реформы. Аналогичная ситуация уже происходила в 2023 году и произойдет в 2027-м. А в 2026 году страховую пенсию начнут получать женщины в 59 лет и мужчины в 64 года", - уточнил Машаров.

В текущем году пенсию получат только те, кто имеет право на досрочный выход на пенсию.