Студенты из Москвы заняли призовые места в соревнованиях по управлению дронами

Участники состязались в проектировании, программировании и управлении беспилотниками, а также тестировании новых технологических решений

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Студенты и выпускники московских колледжей завоевали призовые места в соревнованиях по управлению дронами. Состязания прошли на территории инновационного центра "Сколково" в рамках Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" и форума "Территория будущего. Москва 2030".

"Студенты и выпускники столичных колледжей заняли призовые места на соревнованиях дронов в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025". Они состязались с лучшими командами России в проектировании, программировании и управлении беспилотниками, а также тестировании новых технологических решений", - говорится в публикации официального портала мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

В финале соревнований участвовали более 30 учащихся и выпускников Московского колледжа бизнес-технологий, колледжа московского транспорта, Московского колледжа архитектуры и градостроительства, а также политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова.

"Соревнования включали несколько номинаций, среди которых "Обучение нейросети поиску объектов интереса", "Организация эффективного производства беспилотников", "Автономный полет аэростата в помещении", "Защита беспилотников с помощью криптографических средств" и другие. Участники провели точные расчеты, выполнили технические задания, использовав современные технологии", - отмечается в сообщении.