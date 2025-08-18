Вильфанд: говорить о продолжении купального сезона в Московском регионе трудно

Температура воды продолжит понижаться, отметил руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Говорить о продолжении купального сезона в Москве и области трудно, температура воды понижается. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве-реке, у Звенигорода, температура на текущий момент составляет 18 градусов до вхождения в столицу. В районе Коломны, где Москва-река впадает в Оку - 21 градус. В озерах температура тоже опустилась - до 20-21 градуса. Трудно говорить о продолжении купального сезона, потому что и температура воздуха небольшая, и дождливая погода, и температура воды уже 18-20 градусов", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что на предыдущей неделе температуры воды и воздуха в Москве подпадали под характеристики бархатного сезона: были почти одинаковы. На текущей же неделе температура воды будет продолжать понижаться.

Также Вильфанд рассказал о том, что понижение температуры воды коснулось и Балтийского моря в Калининградской области. С 22 градусов показатель понизится до 20 градусов из-за вторжения холодных воздушных масс севера.