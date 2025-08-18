Маршрут позволит познакомиться с природными красотами и культурным наследием нескольких дальневосточных территорий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 августа. /ТАСС/. Круизную линию между Камчаткой, Сахалином и Приморьем готовят к запуску на Дальнем Востоке к 2026 году. Доступный для жителей и гостей регионов маршрут позволит познакомиться с природными красотами и культурным наследием нескольких дальневосточных территорий, сообщается на сайте краевого правительства.

"Круизный туризм имеет огромную перспективу для наших регионов - для Камчатки, Сахалина и Приморья, особенно в части развития северных территорий. Запуск круизной линии, который мы обсуждали, позволит сделать этот вид туризма популярным, обеспечит его ценовую доступность и принесет значительный экономический эффект: создание рабочих мест, увеличение оборота туристических компаний, гостиничного комплекса и предприятий общепита. Отдельно подчеркну, что это также восстановление регулярного морского сообщения, которое было очень востребовано в советское время. Могу точно сказать, что жители и гости Камчатки с теплотой вспоминают те времена, когда существовала такая линия. Мы практически уже вплотную подошли к ее запуску в современной истории Камчатского края и всего Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Уточняется, что маршрут будет проходить в 10 дней из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Запуск круиза ожидается к лету 2026 года.

В настоящий момент между регионами ДФО налажены только грузовые перевозки. В перспективе развития круизного туризма перед регионами стоит задача подготовить и аттестовать экскурсоводов, обладающих знаниями по всем трем регионам ДФО.