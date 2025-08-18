Как отметили в ведомстве, с начала СВО в организации заняли политически ангажированную антироссийскую позицию, распространяя призывы к поддержке Украины

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность немецкой организации Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ) (фонд "Память, ответственность и будущее"). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что фонд создали в Германии для предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны. При этом, с начала проведения специальной военной операции в организации заняли политически ангажированную антироссийскую позицию. Фонд призывал к поддержке Украины и организовывал сбор пожертвований. Руководство организации также сформировало дополнительный "бюджет солидарности" для киевского режима.

С 2024 года прекратилось финансирование программы в России, целевой аудиторией которой являлись родственники жертв гитлеровских пособников. В 2025 году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя.

Как отметили в ведомстве, работа организации также нацелена на подрыв суверенитета России, эскалацию вооруженных конфликтов, распространение экстремистских идей и формирование негативного отношения к русскому народу.