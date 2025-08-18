На Урале ожидается теплая дождливая погода

Синоптики прогнозируют дождь, грозу, туман и порывы ветра до 17 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Температура воздуха прогреется до плюс 27 градусов в ряде регионов Уральского федерального округа в течение предстоящей недели. Синоптики прогнозируют дождь, грозу, туман и порывы ветра до 17 м/с, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Челябинской области с 18 по 24 августа] облачная с прояснениями погода, дожди, местами грозы, утром в отдельных районах туманы. Ночью плюс 8 - плюс 13 градусов, днем - плюс 19 - плюс 27 градусов, порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.

В Свердловской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, грозу, туман, порывы ветра до 8 м/с. Ночью в регионе потеплеет до плюс 16 градусов, днем - до плюс 27 градусов. Кроме того, в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

В Курганской области синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременный дождь, грозу и порывы ветра до 13 м/с. Ночью в регионе температура воздуха достигнет плюс 12 градусов, днем - плюс 24 градусов. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области - облачная с прояснениями погода, сильный дождь, гроза, местами туман. Ночью столбики термометров достигнут плюс 16 градусов, днем - плюс 27 градусов, порывы ветра составят 17 м/с.

В Югре ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и туман, порывы ветра до 12 м/с. Ночью в регионе ожидается потепление до плюс 16 градусов, днем - до плюс 27 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе - облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и туман, порывы ветра до 10 м/с. Ночью температура воздуха достигнет плюс 17 градусов, днем - плюс 25 градусов.