Дипломаты передали мотолюбителю с Аляски новый "Урал" от Путина

По словам Марка Уоррена, разница между старым и новым мотоциклом как "день и ночь"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты передали мотолюбителю с Аляски новый мотоцикл "Урал" в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил советник-посланник российского посольства в США Андрей Леденев.

Ранее в одном из репортажей ВГТРК рассказали о жителе штата Марке Уоррене, который ездит по городу Анкориджу на мотоцикле "Урал". Однако, следует из репортажа, из-за антироссийских санкций у американца возникли проблемы с поиском запчастей. Через несколько дней после показа сюжета в эфире российские дипломаты передали ему новый "Урал", сказал журналист ВГТРК в эфире телеканала "Россия-1".

"Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации", - заявил Леденев, показывая Уоррену ему его новый мотоцикл.

По словам самого Уоррена, разница между старым и новым мотоциклом как "день и ночь". "Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, намного лучше. Он новее, он точнее в управлении. Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи, это потрясающе. Большое спасибо".