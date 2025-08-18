Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россияне смогут подтверждать личность с помощью биометрии при оформлении билета и посадке в поезда дальнего следования. Как сообщал ТАСС, соответствующее постановление правительства было принято в феврале и вступит в силу с 1 сентября.

В аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко поясняли, что биометрию можно будет применять, если у железнодорожного перевозчика есть такая техническая возможность. Однако остальные способы посадки на поезд также сохраняются. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные государственные и коммерческие услуги. В их числе - бесконтактная оплата покупок, проезда в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи, получение sim-карты и ряд других. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.