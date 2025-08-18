ЛНР подготовлена почти на 80% к отопительному сезону

Более 50 бригад занимаются ремонтом домов и трубопроводов на территории республики

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты подготовили муниципалитеты Луганской Народной Республики к предстоящему отопительному сезону почти на 80%. В этом помогают более 50 бригад из регионов-шефов, об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"К осенне-зимнему периоду уже подготовлены более 66% котельных, 85% теплосетей, 88% водопроводно-канализационных коммуникаций, а также две трети многоквартирных жилых домов и почти три четверти объектов социальной сферы. Существенно помогают и регионы-шефы: более 50 бригад занимаются ремонтом домов и трубопроводов на территории республики. <…> На сегодня общий уровень готовности [ЛНР к отопительному периоду] - 78,3%", - написал он.

Пасечник отметил, что некоторые муниципалитеты республики готовят свою инфраструктуру к отопительному сезону с опережением плана. "Лидеры - Краснодонский и Беловодский муниципалитеты, где работы выполнены более чем на 90%", - сообщил он.

Глава ЛНР также заявил, что дал поручение Минтопэнерго республики "особое внимание" при подготовке газовой инфраструктуре к зиме уделить Северодонецкой агломерации и Марковскому округу, которые "идут с небольшим отставанием", чтобы ускорить работы на данных территориях.

Отопительный сезон в ЛНР, в зависимости от среднесуточной температуры воздуха, начинается в середине октября.