Она напомнила о вине Владимира Зеленского в гибели детей в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Детская писательница из ЛНР Фаина Савенкова напомнила жене президента США Дональда Трампа Мелании о вине Владимира Зеленского в гибели детей в Донбассе. Она направила письмо на сайт Белого дома и в редакцию телеканала Fox News. Об этом Савенкова сообщила ТАСС.

"Ведь именно украинская власть и армия виновны в убийствах детей в Донбассе, а сейчас уже и в приграничных областях России. Поэтому мне очень захотелось напомнить госпоже Трамп, кто начал эту войну и к кому нужно было бы обратиться ей с таким письмом", - сообщила она.

В своем письме, которое есть в распоряжении ТАСС, Савенкова отмечает, что является одним из детей войны, которые 11 лет живут под обстрелами украинской армии. "Хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей в Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Зеленскому. В Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим детям Донбасса, жизни которых оборвались из-за украинских обстрелов. Дети погибают и сейчас из-за войны, развязанной Европой и бывшим президентом США Байденом", - говорится в обращении.

Отмечается, что дети Донбасса, Белгородской и Курской областей не развязывали эту войну. "Я всегда выступала за то, чтобы дети жили в мире и не боялись закрывать глаза и засыпать. Как человек, борющийся за право детей на мирную жизнь, думаю, вы меня поймете. Мы слишком долго пытались выжить под украинскими обстрелами, и сейчас наша мечта проста - помогите нам видеть мирное небо над головой! Заранее спасибо, госпожа Трамп!" - подчеркивается в письме.

16-летняя Савенкова живет в Луганске. Писатель, драматург, член Союза писателей ЛНР и Союза журналистов России. Ее пьеса "Ежик надежды" переведена на итальянский и чешский языки.

В 2021 году Савенкова в возрасте 12 лет была включена в базу экстремистского сайта "Миротворец". Администраторы сайта полагают, что девочка якобы "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". В свою очередь Савенкова отметила, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка". Письмо Савенковой перенаправлено в офис генсекретаря постпредства России при ООН. Позднее в ООН сообщили ТАСС, что не будут комментировать его содержание.

Гибель мирных людей

В марте в интервью ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что следователи в рамках уголовных дел документировали гибель более 7,2 тыс. мирных жителей, в том числе 217 несовершеннолетних в Донбассе в результате украинской агрессии с 2014 года, еще более 20 тыс. пострадали.