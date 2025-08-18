От жителей города поступило семь обращений

ОРЕНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Экологи зафиксировали в выходные превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе одного из микрорайонов Бузулука Оренбургской области более чем в 23 раза. Об этом сообщается на сайте экологической службы региона.

"От жителей города Бузулука поступило семь обращений. При поступлении жалоб Бузулукской спецлаборатории осуществлен выезд в город Бузулук. Произведен отбор проб: точка №1 - восточнее жилого дома № 16 по ул. Летняя. При отборе зафиксированы следующие значения показателей: показатель - сероводород, доля ПДК - 23,8", - сказано в сообщении.

В другой точке замеры показали 9,4 ПДК по сероводороду.

"Сведения о содержании загрязняющих веществ в атмосферном воздухе переданы в контрольно-надзорные органы", - уточняется в Telegram-канале службы.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на данные экологов, что с начала 2025 года в Бузулуке неоднократно фиксировались превышения ПДК по сероводороду. Значения были превышены в том числе более чем в 25 раз. По данным прокуратуры Оренбургской области, виновных в загрязнении воздуха в Бузулуке оштрафовали, также по факту загрязнения атмосферы возбуждено уголовное дело.