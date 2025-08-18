Правительство России выделит больше 1,5 млрд рублей из резервного фонда на эти цели

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство России выделит больше 1,5 млрд рублей из резервного фонда, чтобы возместить расходы на поставку электроэнергии для граждан и предприятий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Мы продолжаем системную работу по социальному и экономическому развитию новых российских субъектов, их полной интеграции в единое пространство страны. Для этого последовательно укрепляем там в том числе электросетевое хозяйство, - сказал он. - Принято решение направить еще 1,5 млрд рублей для возмещения расходов потребителей на закупку электроэнергии. Рассчитываем, что благодаря такой мере в распоряжении предприятий промышленности и сферы услуг останется больше оборотных средств - при сохранении необходимого уровня надежности всего электроэнергетического комплекса".

Мишустин напомнил, что в 2025 году сети в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях объединили в одну организацию. "Это позволило существенно нарастить интенсивность капитальных ремонтов и обновления оборудования. Также было улучшено материально-техническое обеспечение местных специалистов, в том числе и техникой. В общей сложности на эти цели выделили свыше 10 млрд рублей", - добавил глава кабмина.