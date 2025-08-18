На острове Шумшу прошла акция "Марш Знамени Победы"

Церемония началась на горе Северная с внесения точной копии Знамени Победы

ШУМШУ /Сахалинская область/, 18 августа. /ТАСС/. Всероссийская акция "Марш Знамени Победы", посвященная 80-летию Победы над милитаристской Японией, прошла на острове Шумшу (Курилы, Сахалинская область), передает корреспондент ТАСС.

"Мы на острове Шумшу, где была поставлена точка во Второй мировой войне. Земля здесь пропитана кровью советских воинов, их мужеством, их безграничной любовью к Родине. Спустя 80 лет мы с трепетом в сердце передаем копии этой священной реликвии по всей России. Это наша клятва, данная павшим. Мы будем достойны их подвига", - сказала директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Церемония на Шумшу началась на горе Северная с внесения точной копии Знамени Победы. Сложенные копии знамени из рук лидеров молодежных и патриотических организаций, ветеранов спецоперации были переданы девяти активистам Движения первых из всех федеральных округов России, а также Донбасса и Новороссии. С ними реликвии отправятся для проведения памятных мероприятий в регионы страны.

"Марш Знамени Победы" - это образовательный проект, охватывающий всю страну. Проект направлен на противодействие фальсификации истории, сохранение памяти о великом подвиге советского народа. Копии Знамени Победы посетят: Города-герои и Города воинской славы, места крупнейших сражений Великой Отечественной войны, образовательные учреждения, патриотические форумы.

Памятный огонь в честь 80-летия Курильской десантной операции

Кроме того, на острове Шумшу также прошла церемония зажжения Памятного огня в честь 80-летия Курильской десантной операции. "Этот огонь - больше, чем пламя, это живое напоминание о том, что героизм не имеет срока давности. Каждый из нас, глядя на это пламя, должен задать себе вопрос: "Достойны ли мы подвига тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо"? Сохранить память - значит не просто знать исторические даты, а чувствовать личную ответственность за будущее, которое нам подарили предки. И пока этот огонь горит в наших сердцах - нить времен не прервется, а правда о Великой Победе будет передаваться из поколения в поколение", - сказала директор Роспатриотцентра Елена Беликова.

Гора Северная, где прошла церемония, стала местом ожесточенных боев и символом мужества советских воинов. Участники акции минутой молчания почтили память павших во время Курильской десантной операции.

"Сегодня мы зажигаем маяк памяти. Пусть его свет озаряет путь тем, кто идет за нами, напоминая, что героизм не имеет срока давности, а подвиг не знает забвения. Этот огонь - наша клятва: пока он горит, жива и правда о войне", - сказал руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин.

О Курильской десантной операции

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу - первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла пять дней и 23 августа завершилась успехом для СССР.

Высадка десанта на остров Шумшу стала наиболее сложным моментом Курильской операции. Остров был превращен японцами в укрепрайон с гарнизоном в 8,5 тыс. человек, 60 танками, сотнями орудий артиллерии. Противник соорудил около 60 бетонных дотов и дзотов, свыше 300 закрытых пулеметных точек, соединенных подземными ходами. Рядом располагался 13 тыс. вражеский гарнизон острова Парамушир. Состав советского десанта был чуть более 8 тыс. человек с легким вооружением - 218 орудий и минометов. На штурм острова они шли без танков и артиллерии.