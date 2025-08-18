Вице-премьер России рассказал, что в стране действует уже 506 кластеров по самым востребованным направлениями

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Более половины российских выпускников школ выбирают колледжи для получения востребованной рабочей профессии. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства, посвященном подготовке образовательной инфраструктуры к новому учебному году.

"Профессионалитет" - ключевой драйвер развития среднего профессионального образования России. 60% выпускников школ выбирают колледжи для получения востребованной рабочей специальности", - сказал он.

Вице-премьер также рассказал, что в России действует уже 506 кластеров по самым востребованным направлениями с привязкой к специфике регионов и с участием 2,5 тыс. индустриальных партнеров. В 2025 году благодаря поддержке правительства РФ были запущены 13 кластеров по шести отраслям в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах, отметил Чернышенко.

Федеральный проект "Профессионалитет" стартовал в 2022 году. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета. Планируется, что в 2026 году все регионы РФ войдут в проект "Профессионалитет".