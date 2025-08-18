Планируется организовывать военно-патриотические туры на остров

ШУМШУ /Сахалинская область/, 18 августа. /ТАСС/. Около 600 человек приняли участие в мероприятиях, посвященных увековечению памяти о Курильской десантной операции 1945 года, на острове Шумшу. Об этом журналистам сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"К сожалению, вот на этот необитаемый остров мы не смогли привезти тысячи людей. Но в сегодняшних мероприятиях принимает участие около 600 человек", - сказал он.

Лимаренко отметил, что планируется организовывать военно-патриотические туры на остров. "Пройдут годы, здесь будет мемориал еще больше, будет больше, скажем так, проведено раскопок, больше будет музейных экспонатов. <...> Я думаю, что это будет туристическое место, где будут военно-патриотические туры. Люди будут сюда приезжать отдать дань уважения людям, которые сражались здесь, которые сложили свои головы за наше Отечество", - добавил он.

О Курильской десантной операции

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу - первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла пять дней и 23 августа завершилась успехом для СССР.