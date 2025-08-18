Самые высокие ожидания от ежемесячных доходов отмечаются у миллениалов и жителей мегаполисов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Доход в почти 227 тыс. рублей в месяц необходим россиянам для счастья и удовлетворенности своим достатком. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Вопреки расхожей фразе о том, что счастье не в деньгах, россияне легко назвали сумму, которая сделает их счастливыми. Это 226 921 рубль в месяц, или 2,5 средней зарплаты. За последние 8 лет запросы россиян к "счастливому доходу" удвоились: в 2017 г. для ощущения счастья нужно было в среднем 109 тыс. рублей в месяц", - говорится в исследовании.

Самые высокие ожидания от ежемесячных доходов отмечаются у миллениалов (рожденные в 1982-2000 годах) и жителей мегаполисов. Их запросы составляют 300-470 тыс. и почти 700 тыс. соответственно. При этом старшему поколению (рожденным до 1967 года) достаточно суммы в 58-128 тыс. рублей, а жителям сельских поселений - 116 тыс.

"Ежемесячный доход, требуемый для ощущения счастья россиян - это стоимостная оценка многих компонентов жизни, приоритетов, потребностей и желаний в привязке к текущему уровню цен", - прокомментировал результаты опроса эксперт аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 12 июля 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.