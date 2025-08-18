В Вологодской области еще одна сеть прекратила продажу крепкого алкоголя

Возобновление продажи возможно после устранения нарушений

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Продажа крепкого алкоголя приостановлена в магазинах сети "Северный градус" в Вологодской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Продажа крепкого алкоголя приостановлена в 25 магазинах сети "Северный градус" на Вологодчине. Причиной стали выявленные нарушения областного закона, регулирующего продажу алкоголя на территории региона. Компания своевременно не приняла меры, чтобы исправить ситуацию. Действие лицензии временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возобновление продажи крепкого алкоголя в магазинах сети возможно после устранения нарушений.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что федеральная сеть магазинов "Красное & Белое" уходит из области после того, как компания прекратила розничную продажу алкоголя в регионе в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания не подтвердила свой уход из региона и заявила, что намерена через суд вновь открыть алкомаркеты в Вологодской области.

По данным регионального правительства, всего в начале года в области работало 610 алкомаркетов, из них 360 закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер с 1 марта 2025 года: в будни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00. Введены дополнительные ограничения на продажу спиртного в подвальных помещениях, цокольных этажах и пристроенных помещениях многоквартирных домов.